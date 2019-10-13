أمانة عسير تغلق 21 مقهى مخالفًا لقرار تقديم منتجات التبغ

أعلنت أمانة منطقة عسير، اليوم الأحد، أنه تم إغلاق 21 مقهى مخالفًا لقرار تقديم منتجات التبغ.

وأوضحت الأمانة- عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- أن الأمانة وبلدياتها طبقت قرار الترخيص للمطاعم والمقاهي لتقديم منتجات التبغ، مضيفة أنها أغلقت 21 مقهى مخالفًا.

من جهة أخرى، أعلنت الأمانة وبلدياتها التابعة، أنه ضمن الحملة على المطاعم والمطابخ ومراكز بيع المواد الغذائية، صادرت بلدية محافظة البرك، أكثر من 50 كيلوجرامًا من اللحوم المتعفنة، و20 كيلو من الخضراوات الفاسدة، واتخذت كل الإجراءات النظامية حيال تلك المخالفات.

وأشارت إلى أن أمانة منطقة عسير وبلدياتها، حاصرت لصوص الأراضي، واستعادت أراضٍ حكومية تبلغ مساحتها مليونًا وسبعمائة وثلاثة وثلاثين ألف متر مربع.