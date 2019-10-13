ديسمبر.. انطلاق النسخة الخامسة من معرض جدة الدولي للكتاب

يُفتَتح معرض جدة الدولي للكتاب بنسخته الخامسة خلال الفترة من 11-21 ديسمبر المقبل، على أرض الفعاليات بأبحر الجنوبية بمحافظة جدة، برعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

وستشهد هذه النسخة مشاركة قرابة 400 دار نشر من 40 دولة حول العالم، وحضور 350 ألف عنوان من شتى أوعية المعرفة لتلبية أذواق مختلف شرائح المجتمع وربطهم بالثقافة والقراءة، وتنمية الحس الثقافي، والاطلاع على المخزون الثقافي السعودي والعربي والعالمي، فيما يصعد أكثر من 200 مؤلف ومؤلفة على منصات توقيع الكتب بالمعرض.

وأكد الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة رئيس اللجنة العليا للمعرض -خلال ترؤسه الاجتماع التحضيري بحضور الجهات ذات العلاقة- أهمية التحضير الجيد استعدادًا لإطلاق هذا المعرض الذي يتربع على مساحة إجمالية تبلغ 30 ألف متر مربع كواحد من أكبر المعارض المتخصصة في الوطن العربي، ووفقًا للتطلعات والآمال التي تنشدها أهداف المعرض، وإظهار الحدث بالصورة التي تخدم توجيهات القيادة الرشيدة واهتمامها بصناعة الثقافة وتنمية روح الانتماء إلى الكتاب، والاهتمام بحركة التأليف والنشر عامةً.