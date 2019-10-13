«إغاثي الملك سلمان» يواصل تقديم المساعدات للاجئين السوريين والنازحين اليمنيين

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم المساعدات الغذائية والطبية، على عدد من المناطق بالبلدان العربية والعالمية، في إطار دوره الإنساني في مساعدة المتضررين.

ووزع المركز الحقائب المدرسية و الأدوات القرطاسية على الطلاب والطالبات من أبناء اللاجئين السوريين خارج مخيمات اللجوء واصلا لمحطته الثانية في العاصمة الأردنية عمّان، وبلغ عدد المستفيدين من المساعدات 1,152 طالبًا وطالبة.

وواصل المركز توزيع الحقائب المدرسية و الأدوات القرطاسية على الطلاب و الطالبات من أبناء اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن؛ حيث استفاد 3,156 طالبًا وطالبة ضمن الحملة الثانية، والتي استهدفت 9 مدارس للذكور و الإناث.

يُذكر أن المركز باشر بتوزيع الحقائب المدرسية و الأدوات القرطاسية لتشمل أكثر من 30 ألف طالب و طالبة من أبناء اللاجئين السوريين داخل و خارج مخيمات اللجوء في الأردن للعام الدراسي 2019 - 2020م.

وتأتي هذه المساعدات حرصًا من المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة على تخفيف معاناة اللاجئين السوريين في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.

وأكد مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن الدكتور بدر السمحان حرص المركز على دعم أبناء اللاجئين السوريين و تأمين الاحتياجات التعليمية الأساسية لهم.

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كما وزع بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية 357 سلة غذائية للنازحين من محافظة صعدة إلى مديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 2,142 فردًا.

ويأتي ذلك ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لإغاثة الشعب اليمني الشقيق.

وأيضًا، واصل المركز الحملة الطبية التطوعية لمكافحة العمى و الأمراض المسببة له في مدينة لافيا عاصمة ولاية نصراوة بجمهورية نيجيريا، والتي شهدت تدفق المئات من المراجعين الراغبين بالاستفادة من الحملة إلى مستشفى طلحة عارف التخصصي وتم فحص المئات منهم.

وتأتي هذه الحملة التطوعية بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية رغبة في خدمة ضعاف البصر و من قد يعانون من أمراض العمى.

يُذكر أن المركز دأب على إرسال أطباء متخصّصين من المتطوعين إلى عدة دول ومناطق مستفيدة من هذه الحملات وخدمتها.