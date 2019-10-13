بالصور.. الهلال الأحمر يكرِّم طالبتين أنقذتا مصابي حادث مروري بالرياض

كرم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض المكلف سعود الحربي، اليوم الأحد، الطالبتين مريم البندر ومريم الرشيد، وذلك لجهودهما التطوعية في المشاركة والمباشرة في حادث سير نتج عنه مصابون.

وحضر التكريم مدير عام الأقسام النسائية بالهيئة منيرة المزروع، وخلال التكريم قدم الحربي شكره وتقديره للطالبتين على جهودهما التطوعية والمساهمة في عملية إسعاف المصابين لحين وصول الفرق الإسعافية.

كما تم منح الطالبتين العضوية التطوعية في الهلال الأحمر، نظير جهودهما في العمل التطوعي الإسعافي، إضافة لمنحهما عدة دورات وبرامج في الإسعافات الأولية من خلال إدارة التدريب بالمنطقة.

وأكد الحربي، أن هذا التكريم جاء بتوجيه من رئيس الهيئة على جهودهما التطوعية الإسعافية من خلال تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، موضحًا أن الهيئة تقدر كل عمل تطوعي يقوم به ذو الاختصاص والإلمام في المجال الإسعافي وطب الطوارئ أو من تم تأهيلهم وتدريبهم عبر برامج ودورات في الإسعافات الأولية.

من جانبهما، قدمت الطالبتان شكرهما لهيئة الهلال الأحمر السعودي على هذا التكريم وتمكينهما من العضوية التطوعية في الهيئة.