البيئة: «عيبان جازان» تشهد أعلى كمية أمطار بالمملكة يوم الأحد

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأحد، أن أعلى كمية أمطار هطلت اليوم الأحد كانت في «عيبان» بمنطقة جازان.

وأوضحت وزارة البيئة -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- أن محطات وزارة_البيئة للرّصد الهيدرولوجي، سجّلت أعلى كميات لهطول الأمطار بالمملكة اليوم الأحد، في «عيبان» بمنطقة جازان، مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على كمية الأمطار بزيارة موقع الوزارة عبر الرابط التالي اضغط هنا.

ونشرت الوزارة إنفوجرافًا أوضحت من خلاله أن الدلم والخرج بمنطقة الرياض سجلت 1.60 ملم، بينما سجلت بني يزيد بمنطقة مكة المكرمة 11.00 ملم، وسجلت بدر بمنطقة المدينة المنورة 7.40 ملم، ووادي الصدر وأيلة بمنطقة عسير 10.80 ملم، وعيبان بمنطقة جازان 32.00 ملم، والشعراء وقلوة بمنطقة الباحة 5.80 ملم.

Advertisements

وشهدت المملكة اليوم هطولًا للأمطار، تفاوتت في شتها، حيث نبّه الدفاع المدني بالباحة، من تعرُّض المنطقة إلى حالة ماطرة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وناشد المتحدث الإعلامي بالدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان دايس، المواطنين والمقيمين بضرورة أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وذكّر متحدث الدفاع المدني، الجميع «بأننا في خدمتهم على الرقم ٩٩٨، وعلى مدار الساعة»، متمنيًا السلامة للجميع.