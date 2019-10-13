إنقاذ وافدة من إصابات خطيرة جراء حادث مروري بالطائف

نجح فريق جراحة المناظير وجراحة الصدر بمجمع الملك فيصل بالطائف، في إنقاذ حياة ثلاثينية وافدة تعرضت لحادث مروري أدى إلى تعرضها لكسور مضاعفة بالأطراف والحوض وكسور بالأضلاع اليسرى.

كما أدى الحادث إلى إصابة الوافدة بالطحال، وانثقاب بالحجاب الحاجز، وتجمُّع دموي كبير بالصدر في الجهة اليسرى؛ ما أدى إلى نزيف بطيء مستمر من الصدر؛ نتيجة تجمع تجلط دموي كبير به.

وأجرى فريق جراحة الصدر والمناظير بالمجمع، تدخلًا جراحيًّا دقيقًا ونوعيًّا بالمنظار للبطن؛ حيث تم إغلاق الانثقاب على الحجاب الحاجز، وترميم الطحال، وإيقاف النزيف دون الحاجة إلى استئصاله، ثم تدخَّل جراحيًّا بالمنظار في الصدر من الجهة اليسرى لتفريغ أكثر من كيلو ونصف الكيلو من التجلطات الدموية التي أدت إلى حالة من النزيف البطيء المستمر، فاستعادت المريضة عافيتها واستقرت حالتها.