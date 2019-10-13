بوتين: السعودية دولة صديقة ودورها محوري في حل الأزمة السورية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تُعطي أهمية كبيرة لزيارته للمملكة العربية السعودية، لافتًا إلى أنها رد للزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لروسيا.

وأشار بوتين إلى أن العلاقات بين السعودية والاتحاد السوفييتي كانت على مستوى منخفض بشكل ملحوظ، وخلال السنوات الأخيرة تغيرت نوعية العلاقة جذريًّا، وفق «سكاي نيوز».

وأضاف الرئيس الروسي: «نحن ننظر للسعودية على أنها دولة صديقة لنا، وقد نشأت لديّ علاقات طيبة مع الملك وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتتطور في الاتجاهات كافة».

ومُتحدثًا عن الجانب الاقتصادي مع السعودية، أشار إلى أن النمو بلغ 15% العام الماضي، وهذا العام ارتفع إلى 28%، مُتابعًا: «ندرس مشاريع مشتركة، لقد أسس صندوق استثماراتنا المباشرة وصندوق الاستثمارات العامة بالسعودية قاعدة مشتركة بـ10 مليارات دولار، وضع مليارين منها قيد الاستثمار، والعمل مستمر في مشاريع أخرى».

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وتابع: «إحدى شركاتنا، وهي سايبر هولدينج، تدرس إمكانية بناء مجمع بترو كيمائي في السعودية بحجم استثماري يبلغ أكثر من مليار دولار»، موضحًا أنه هناك مجال حساس يجرى فيه التعاون بين الرياض وموسكو، وهو التعاون العسكري التقني، والتفاوض لا يزال مستمرًا.

وشدد الرئيس الروسي على الدور الإيجابي الكبير للسعودية في سوريا، لافتًا إلى أنه دون مساهمة السعودية في التسوية بسوريا ما كان بالإمكان مطلقًا، كما يبدو لي التوصل إلى توجه إيجابي في التسوية.

وأكد بوتين إدانته الشديدة للهجوم الذي استهدف معلمي أرامكو؛ لأن هذه الأعمال لا تحقق أي نتائج لأي طرف، مُشيرًا إلى أن أسواق النفط تأثرت لمدة أسبوع بشكل ملحوظ، ثم عادت مرة أخرى إلى سابق عهدها؛ لأن العوامل الأساسية التي تشكل السوق لن تسمح للسعر بالقفز للأسفل أو للأعلى.

وعبر الرئيس الروسي عن امتنانه للملك سلمان وولي العهد، مؤكدًا أن زيارته للسعودية ستعطي دفعة قوية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون على الساحة الدولية.