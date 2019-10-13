الحربي: «الموسم المحبوب» يطرق الأبواب بحالات ماطرة أعلى من معدلها المعتاد

كشف الراصد الجوي سامي عبيد الحربي، عن حالات ماطرة تستبق بداية موسم «وسم الأمطار» الذي يبدأ يوم الأربعاء المقبل الموافق 16 أكتوبر 2019م.

وقال الحربي لـ«عاجل»، إنه من المتوقع أن تبدأ سلسلة حالات ماطرة تتزامن مع دخول الوسم، والتي يبدأ أول تأثير حالاتها غدًا الإثنين، وحالتها من خفيفة إلى متوسطة، وتؤثر على شمال المملكة، مع استمرار الأمطار التضاريسية على مرتفعات جنوب وغرب البلاد، مع توقعات ضئيلة بتأثير الحالة على وسط وشرق المملكة، ويستمر تأثير الحالة الماطرة حتى 18 اكتوبر الجاري.

وأوضح الراصد الحربي، أن موسم «وسم الأمطار» المحبوب لعشاق المطر والربيع، يبدأ سنويًّا بتاريخ ثابت بالنسبة لتقويم أم القرى في يوم 16 اكتوبر من كل عام، مشيرًا إلى أن معنى «الوسم» المطر الذي يسم الأرض بالربيع أي النباتات البرية وإذا تتابع مطره يعقبه ظهور الفقع (الكماء)، مشيرًا إلى أن وسم العام الجاري 1441 هـ مدته 52 يومًا، ويبدأ يوم الأربعاء المقبل (17 صفر حتى يوم 8 ربيع الأول).

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ونوه الحربي بأن التوقعات تشير إلى أن أمطار الوسم أعلى قليلًا من المعدل السنوي وربيع مبكر، لافتًا إلى أن الموسم المطري على السعودية السنوي يبدأ من اكتوبر حتى مايو، ويشمل فصل الخريف والشتاء والربيع.

وأضاف الراصد الحربي، أن المؤشرات مبشرة؛ حيث يسجل بحر العرب احترارًا عاليًّا، والذي ينعكس إيجابًا على الموسم المطري، وتتزامن فترة الوسم مع بداية الانخفاض التدريجي للحرارة؛ ما يسهم في انتشار الأمراض الموسمية مثل نزلات البرد وما شابهها، مفضلًا الابتعاد عن الأكل والمشروبات الباردة والتخفيف من برودة التكييف خاصة مكيف السيارة.

ونوه الحربي بأن تحول التيار العلوي من الغرب الى الشرق ينعكس على حركة السحب، فتصبح من الغرب إلى الشرق بدلًا من الحركة الصيفية من الشرق إلى الغرب.