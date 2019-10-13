كبار العلماء تبدأ أعمال الدورة الـ88 بالرياض

وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المحالة إليها من المقام الكريم وبعض الجهات الحكومية، والموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس منها موضوعات تتعلق بالمشاعر المقدسة والمسائل المالية.
وكونت هيئة كبار العلماء على هامش اجتماع المجلس لجانا استشارية، تضم عددا من أعضاء الهيئة والمختصين من ذوي الكفاءات المرموقة، لتقديم رؤى متخصصة، حيث رفعت اللجان تقاريرها للهيئة للنظر فيها، وأعدت الأمانة العامة بحوثا محكمة في الموضوعات المدرجة من مختلف التخصصات، بهدف دراسة جميع جوانب النظر في تلك الموضوعات، كما استدعت مجموعة من الخبراء لاستطلاع آرائهم وتقويماتهم حول بعض الموضوعات ذات الاختصاص.
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