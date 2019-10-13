استعادت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها، خلال الشهر الماضي أراضيَ حكومية معتدى عليها، بلغت مساحتها الإجمالية 1.733مليون م2. وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن أعمال الإزالة شملت 14 موقعا في السودة ومربة وخميس مشيط وظهران الجنوب ومحايل عسير وأحد رفيدة وتثليث وتنومة وسراة عبيدة والمجاردة والحرجة وبللسمر والبرك والحازمي والثنية وتبالة. وأكد الحميدي أن الأمانة تعمل مع البلديات على إزالة مثل هذه التجاوزات المخالفة للأنظمة والقوانين الخاصة بتملك الأراضي، ولن تتهاون مع كل من يحاول المساس بالممتلكات الخاصة للدولة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استعادة 1.7 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية بعسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.