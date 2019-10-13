معايير الثقة
أشار المدالله إلى أنه لا يستبعد ذلك فرؤية المملكة لا تتحقق إلا ببنية تحتية قضائية تساندها وتدعمها كمنظومة متكاملة، والممارس في المملكة وخارجها يلاحظ الفرق الواضح في تبني العملاء اليوم على أن تكون نزاعاتهم أمام القضاء السعودي أو اختيارهم في التحكيم الدولي أن يكون خاضعا لنظام المملكة الحاكم لعقودهم، وهو أيضا أحد معايير الثقة للمستثمر العالمي. وبين بأنه نتج عن بروز المملكة باستقلالية قضائها توجه الكثير من شركات المحاماة العالمية لفتح فروع لها في المدن الرئيسة، وتوجه بيوت الخبرة الدولية لدراسة التطور الملحوظ لبناء أفضل الممارسات لدول أخرى.
مواعيد إلكترونية
ذكرت المحامية بيان زهران لـ«دوت الخليج»، أن هذا التقدم يشكل فخرا لكل مواطن ولكل محام، وهنالك عوامل تدل على هذا التقدم سواء من ناحية تخصيص المحاكم وكذلك سرعة المواعيد الإلكترونية والحياد والخبرة القضائية، وكل هذه الأمور شكلت إنجازات نشهدها كل يوم من خلال عملنا كمحامين في المحاكم، وأضافت زهران: نحن نشاهد إلى أي مدى تطورت المنظومة العدلية والسلك القضائي حينما نقارن ما نحن عليه والوضع سابقا، مما يؤكد تقدم المملكة في هذا الشأن.
كانت هذه تفاصيل خبر استقلالية القضاء أسهمت في فتح شركات محاماة دولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.