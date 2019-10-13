اتفاقية بين أوقاف العذل ومجتمعي

شهد أمير منطقة القصيم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز المجتمعية «مجتمعي»، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمس، توقيع مذكرة تعاون بين أوقاف فهد العذل «تمور المملكة»، ومؤسسة فيصل بن مشعل المجتمعية «مجتمعي»، للتعاون من خلال جهود مشتركة لتحقيق التكامل المؤسسي، التي مثلها عن الأوقاف رئيس مجلس الإدارة فهدبن محمد العذل، وعن المؤسسة رئيسها التنفيذي إبراهيم الماجد.

وتهدف مذكرة التعاون إلى إعداد برامج تدريبية وتأهيل شباب وفتيات المنطقة في صناعة التمور ومشتقاته في مقر شركة تمور المملكة، وتعزيز ثقافة التعاون والمواطنة والشراكة بين المؤسسات الحكومية والتطوعية، وإتاحة المجال للاستفادة من المختصين في كل جهة، والبحث عن الفرص النوعية لريادة الأعمال للأسر المنتجة والشباب السعودي وفق أسس مؤسسية، والمساهمة في تطوير بيئة عمل الأسر المنتجة بمنطقة القصيم، فضلا عن تقديم الخدمات اللوجستية للشباب الراغبين في ريادة الأعمال والدخول لسوق العمل وربط تجارتهم بالخبرات القائمة عن طريق الزيارات للمصانع والدورات والمحاضرات وغيرها.