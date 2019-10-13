فحص طبي للطلاب كل 3 سنوات و7 إرشادات للتعامل مع العدوى

كشفت مصادر مطلعة لـ«دوت الخليج» أن برنامج الفحص الاستكشافي بالمدارس يهدف إلى الاكتشاف المبكر لجملة من الأمراض التي تجرى عليها الفحوصات، وهي عبارة عن برنامج صحي ما بين الصحة والتعليم يعمل على إيجاد قاعدة بيانات للطلبة ويتم من خلاله تقديم البرامج التوعوية للطلبة عن الأمراض التي تم الكشف عنها.

وبينت المصادر أن برنامج الفحص سيخضع له الطالب إلزاميا كل 3 سنوات دراسية ليتمكن الطالب والأسرة من معرفة الأمراض التي قد يصاب بها الشخص.

وأعلنت وزارة الصحة عن تأمين 200 عيادة أسنان محمولة للقيام بالفحوص الطبية للطلاب والطالبات وتطبيق الإجراءات الوقائية، بما يخدم أهداف مبادرة الوقاية من تسوس الأسنان مع الاستفادة من هذه العيادات المحمولة في الأنشطة والمهرجانات والفعاليات المقامة في المولات التجارية، ويأتي ذلك استمرارا للجهود الكبيرة التي تبذلها الصحة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وتجويد خدمات الصحة المدرسية.

1570 عيادة

تم تجهيز 1570 عيادة مدرسية وذلك في مجمعات مدرسية مختارة للبنين والبنات في جميع المناطق والمحافظات، حيث ستكون هذه العيادات منطلقا لخدمات الصحة المدرسية، وسيقوم من خلالها أطباء وممرضو المراكز الصحية بتنفيذ برامج الصحة المدرسية وأهمها «برنامج الفحص الاستكشافي، مبادرة رشاقة، برنامج الزيارات الميدانية، برنامج التوعية الصحية، المسوحات الطبية، مشروع سلامة الأطفال».

برامج ومبادرات

أعلنت الصحة عن استمرار تنفيذ برنامج الفحص الاستكشافي للطلاب والطالبات في مرحلته الثانية، وذلك بعد النجاح الكبير للمرحلة الأولى والذي استهدف 50% من الطلاب والطالبات من الصفين الأول والرابع الابتدائي في جميع مدارس المملكة، حيث يتزامن هذا البرنامج مع عدد من البرامج والمبادرات التي تنفذها وزارتي الصحة والتعليم.

وفي نفس السياق أتمت الصحة المدرسية بوزارة الصحة الفحص للمرحلة الأولى في العام الدراسي الماضي لعدد يفوق الـ800 ألف طالب وطالبة.

تنفسية وهضمية

أبلغت وزارة التعليم المدارس عن طرق تعاملها مع حالات العدوى كون المجتمع المدرسي بيئة مهيأة لحدوث العدوى وانتشار الإصابات بين الطلاب لأسباب متعددة، وصنفت بأن الأمراض قد تكون أمراضا تنفسية مثل الإنفلونزا الموسمية، كورونا، والدرن أو أمراضا هضمية مثل الالتهاب الكبدي الفيروسي أو التهابات الأمعاء الفيروسية والجرثومية أو حمى مع طفح جلدي أو أمراضا جلدية مثل القمل والجرب أو حالات أخرى.

وجرى ربط تشخيص الحالات المصابة أو الاشتباه فيها من خلال التعرف على بعض الأعراض الأكثر شيوعا كارتفاع درجة الحرارة أو إعياء وسعال وعطاس أو صداع، طفح جلدي وحكة بالجسم أو الرأس أو احمرار بالعين.

حالات تم اكتشافها

3 %

فرط الحركة وتشتت الانتباه

6 % صعوبات التعلم

11 %

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فحص كفاءة السمع لدى طلبة الابتدائي

0.8 % اعوجاج الظهر

1.6 % الاكتئاب

40 %

تسوس الأسنان

7.2 %

سمنة لدى طلبة المرحلة المتوسطة والثانوية

إجراءات عند الاشتباه بوجود حالة معدية

01 عزل الطالب عن بقية الطلاب

02 التواصل مع ولي الأمر

03 إحالة الطالب إلى مركز الصحية الأولية

04 عدم تمكين الطالب من العودة إلى مقاعد الدراسة إلا بتقديم تقرير طبي

05 وضع المخالطين تحت الملاحظة الطبية حسب ما يراه الفريق الطبي

06 التأكيد على عدم الحضور لمدة تعادل فترة حضانة المرض

07 إعطاء التطعيم الخاص بالمرض إن وجد.