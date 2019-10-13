الفيصل يتوج الربيعة بجائزة الاعتدال 3

وكان الأمير خالد الفيصل قد أعلن في 19 محرم 1441، فوز الربيعة، قائلا «يسرني أن أعلن عن الفائز بجائزة الاعتدال في دورتها الثالثة للعام 2019، وهو الدكتور عبدالله الربيعة، نظير إسهاماته الجليلة المتمثلة في قيادته للفرق الطبية التي قامت بفصل التوائم السيامية، من مختلف الأعراق والديانات، وتعزيزه للصورة الذهنية الإيجابية عن المملكة (قيادة وشعبًا)، جوهرها التسامح العلمي مع مختلف البشر بتنوع انتماءاتهم ومعتقداتهم وجنسياتهم، إضافة إلى جهوده الكبيرة في إبراز دور المملكة الإنساني».
يشار إلى أن الدكتور الربيعة تولى 13 منصباً من أبرزها: منصب وزير الصحة، واستشاري جراحة الأطفال، حيث أجرى 48 عملية للتوائم السيامية من 20 دولة.
وانطلقت جائزة الاعتدال منذ 3 أعوام من فكر الأمير خالد الفيصل ورؤيته في بناء الإنسان السعودي وتنمية المكان وتحقيق الإنجاز والتميز والإبداع ليجمع فيها منهجه الدائم «لا للتطرف لا للتكفير، لا للتغريب، نعم للاعتدال في الفكر والسياسة والاقتصاد والثقافة، إنه الدين والحياة، إنه الإسلام والحضارة، إنه منهج الاعتدال السعودي»، ليكون هذا النهج نقطة انطلاق لأول جائزة في الشرق الأوسط والمجتمع الدولي تُعنى وتهتم بتعزيز الاعتدال والوسطية.
يذكر أن للجائزة أهدافا رئيسية تسعى إلى تعزيزها في المجتمع، وتتمثل في إبراز الصورة الحقيقية للمملكة في مجال الاعتدال، وتشجيع المبادرات المعززة لثقافة الاعتدال، إضافة إلى زيادة مستوى الوعي حول أهمية الاعتدال في مجالات الحياة كافة، ودعم وإبراز الجهود الرائدة للأفراد والجماعات أو الهيئات والمؤسسات التي تهدف إلى تعزيز مفهوم الاعتدال وتطبيقه.
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