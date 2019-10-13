5 محاور في لقاء مشرفي وقادة تطوير

استنفرت إدارة تعليم جازان بقيادة الدكتور إبراهيم أبوهادي جهودها في تطوير المدارس، ورفع العملية التعليمية، ونظّمت لقاء تعليميا لقادة مدارس تطوير ومشرفي الوحدة، في قاعة القيادات بمدينة جازان.

وشمل اللقاء عرضا مرئيا، ونماذج من المدارس، وشرحا من قادة المدارس وأولياء الأمور، واستعراضا لـ5 محاور شملت رحلة التطوير في المدارس، ونموذجا لتميز المعلم المشرف، وبرنامج فارس اللغة، ونموذجا لتميز طالب في البحث العلمي، ومبادرة المجلس الاستشاري الطلابي.

فرصة للتباحث

أوضح أبوهادي أن مثل هذه اللقاءات تعد فرصة للتباحث بين الجميع، للخروج بتصور يدعم الميدان، مشيدا بالعروض التي قدمت من المدارس، مؤكدا أن الطالب هو الأساس والمحور في جميع الكيانات، ويجب أن يقدم له كل جديد في أساليب التعليم والإبداع والابتكار، لتهيئة جيل يحقق طموحات القيادة.

مراجعة ذاتية

أكد مدير وحدة تطوير المدارس قاسم غاصب أهمية المراجعة الذاتية، واللقاءات بين فرق العمل لتطوير العمل والارتقاء به، مبينا أن الوحدة تُعنى بتطوير بيئة التعلم داخل المدارس، وتحويلها من بيئة عادية وتقليدية إلى بيئة عالية الجودة ومحفزة، مقدما الشكر إلى المدير العام على دعمه للوحدة، ولجميع فرق العمل، وقادة المدارس والمعلمين.

المحاور الـ5

01

رحلة التطوير في المدارس

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02

نموذج لتميز المعلم المشرف

03

برنامج فارس اللغة

04

نموذج لتميز البحث العلمي

05

مبادرة المجلس الاستشاري الطلابي