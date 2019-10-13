السعودية اليوم / أمطار متفرقة على منطقة تبوك



تبوك 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار متفرقة على منطقة تبوك شملت أجزاء من مدينة تبوك ومركز شقري وضواحيه.

كما هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخاتٍ من البرد على المراكز الشرقية التابعة لمحافظة أملج، شملت مراكز الشبحة وحراض والهجمية وشثاث والرويضات والقرى والهجر التابعة لها .

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

22:48ت م

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