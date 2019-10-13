السعودية اليوم / أمطار على محافظات رجال ألمع ومحايل والمجاردة والبرك وبارق



محايل 14 صفر 1441 هـ الموافق 13أكتوبر 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات رجال المع ، محايل ، المجاردة ، البرك ، بارق ، شملت معظم المراكز والقرى التابعة لها.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

//انتهى //

22:30ت م

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