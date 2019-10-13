السعودية اليوم / تعليق الدراسة في مدارس رجال ألمع غدًا



محايل 14 صفر 1441 هـ الموافق 13أكتوبر 2019 م واس

أصدر مدير التعليم بمحافظة رجال ألمع إبراهيم بن يحي كدوان قرارًا بتعليق الدراسة غدًا في جميع مدارس المحافظة النهارية والمسائية ( البنين - البنات ) نظرًا لاستمرار هطول الأمطار على المحافظة .

وأوضح المتحدث الرسمي باسم تعليم رجال ألمع ناصر بن محمد جبلي أن القرار جاء بناءً على ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة بمنطقة عسير وبناءً على ما تقتضيه المصلحة التعليمية نظرًا لاستمرار هطول الأمطار على المحافظة، مؤكدًا على تطبيق آلية الحصص الدراسية البديلة لتعويض أيام تعليق الدراسة .

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22:29ت م

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