

طوكيو 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واس

ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار هاجيبيس الذي ضرب اليابان إلى 33 قتيلًا و170 جريحًا, فيما لا يزال 19 شخصًا في عداد المفقودين.

وقالت الحكومة اليابانية إن الإعصار تسبب في حدوث 48 انهيارًا أرضيًا في 12 محافظة.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشهيدي سوجا في مؤتمر صحفي أن تحذيرًا طارئًا من الأمطار صدر في 13 محافظة أمس السبت، بما في ذلك طوكيو وشيزوكا، مضيفًا أن الإعصار تسبب في كوارث بمناطق واسعة للغاية.

وأشار إلى أن حوالي 376 ألف أسرة لا تزال بدون كهرباء و 14 ألف أسرة بدون إمدادات المياه, مبينًا أن الحكومة تبذل قصارى جهدها للقيام بعمليات البحث والإنقاذ وجهود التعافي.

// انتهى //

21:51ت م

0265





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار هاجيبيس في اليابان إلى 33 قتيلًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.