السعودية اليوم / تعليم الدوادمي يطلق برنامج "المدارس المعززة للسلوك الإيجابي"



الدوادمي 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واس

أطلقت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي ممثلة بقسم الإرشاد الطلابي اليوم برنامج " المدارس المعززة للسلوك الإيجابي " في جميع مدارس المحافظة والمكاتب التعليمية التابعة لها.

ويستهدف البرنامج الذي يستمر لمدة خمسة أيام الطلاب والطالبات من الصف الرابع الابتدائي إلى المرحلة الثانوية، بهدف تعزيز السلوك الإيجابي لدى الطلاب والطالبات، والحد من السلوكيات السلبية في الميدان التربوي، وإيجاد بيئات مدرسية محفزة للسلوك الإيجابي، وتأصيل مفهوم القيم وعلاقتها بتربية النشء إضافة إلى تنمية قدرات ومهارات الكادر التعليمي من خلال تنفيذ ورش لكيفية استخدام الأساليب العلمية في تنمية السلوك الإيجابي وخفض السلوك السلبي بالمدرسة للوصول إلى مدرسة محفزة للسلوك الإيجابي.

// انتهى //

21:18ت م

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