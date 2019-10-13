السعودية اليوم / وزارة الخدمة تبدأ لقاءاتها التعريفية للجهات الحكومية بمنصتي الموارد البشرية الحكومية وذكاء الأعمال



الرياض 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واس

قامت وزارة الخدمة المدنية اليوم بسلسلة جولات تعريفية بدأ من مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية تشمل جميع مناطق المملكة، وبحضور مديري وممثلي الموارد البشرية في الجهات الحكومية للتعريف بالمنصة الوطنية لإدارة الموارد البشرية الحكومية وأهدافها وخدماتها استعداداً لإطلاقها خلال الأسابيع القليلة القادمة، بالإضافة إلى التعريف بمنصّة ذكاء الأعمال وخدماتها ودورها في دعم اتخاذ القرار.

وانطلقت ورشة العمل بكلمة ترحيبية من وكيل وزارة الخدمة المدنية للتحول الرقمي المهندس فيصل باخشوين أشاد فيها بتفاعل الجهات الحكومية ودورهم الرئيس في التواكب مع توجه الوزارة الإستراتيجي المتوافق مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، وترسيخ أحدث الممارسات المهنية الحديثة في إدارة الموارد البشرية ، وهو ما تجلّى في تحديثها لأنظمتها ولوائحها وكان نتاج ذلك اللائحة التنفيذية للموارد البشرية التي ركزت على تطبيق أحدث الممارسات ومكنت الجهات من صلاحية إدارة مواردها البشرية بشكل كامل.

وأشار باخشوين إلى أنّ الوزارة عملت بعد ذلك على عدة مسارات من منطلق دورها كشريك إستراتيجي للجهات الحكومية في سبيل دعم عملية التحول والتطوير التي يقومون بها من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التطويرية لمنسوبي وقيادات الجهات الحكومية في إدارات الموارد البشرية مثل البرنامج الوطني لتطوير موظفي وقيادات الموارد البشرية في الجهات الحكومية بالتعاون مع معهد CIPD العالمي،كما أطلقنا برنامج الأخصائي المعتمد للائحة التنفيذية للموارد البشرية بالتعاون مع معهد الإدارة العامة وغيرها من البرامج والمبادرات القادمة.

وأكد وكيل الخدمة المدنية أنّ التحول الرقمي يعدّ كركيزة أساسية في إستراتيجية الوزارة لتنفيذ مبادراتها ولتمكين ودعم الجهات الحكومية من خلال أتمتة خدماتها والتحوّل نحو التعاملات الإلكترونية، حيث بلغ عدد الجهات الحكومية المرتبطة بها أكثر من 450 جهة وستة آلاف مختص من تلك الجهات، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 25 خدمة إلكترونية للمستفيدين والذي بلغ عددهم 3.2 ملايين مستفيد، وقدر متوسط عدد عمليات الموارد البشرية بأكثر من 166 ألف عملية سنوياً .

وتخلل ورشة العمل عرض تعريفي للمشاركين عن المنصة الوطنية لإدارة الموارد البشرية الحكومية التي تهدف إلى أتمتة عمليات الموارد البشرية لضمان سلامة التطبيق وتحقيق الشفافية ورفع جودة البيانات ، بالإضافة إلى منصة ذكاء الأعمال ودورها في تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار وتطوير الخدمات المقدمة للجهات الحكومية ، تلتها جلسة نقاشية تمّ من خلالها الإجابة على استفسارات المشاركين والاستماع لملاحظاتهم ومرئياتهم .

وخصصت وزارة الخدمة المدنية جناحاً تفاعلياً في مقرّ عقد الورشة، تم فيه عرض المنصتين وإجراء تجربة المستخدم عليهما من قبل منسوبي الموارد البشرية في الجهات الحكومية ليكونوا أكثر دراية ومعرفة بخدماتها المقدمة و طريقة الاستفادة منها .

يذكر أن وزارة الخدمة المدنية قد أعلنت اقتراب موعد إطلاقها رسمياً للمنصة الوطنية للموارد البشرية الحكومية وكذلك منصة ذكاء الأعمال ، حيث تهدف الوزارة عبر هذه المنصة إلى توحيد تجربة المستخدم ورفع الجودة ومستوى الشفافية وحوكمة الإجراءات وتمكين الجهات الحكومية من إدارة عمليات الموارد البشرية بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، كما تغطّي جميع العمليات ذات العلاقة بالمسار الوظيفي، بدايةً من شغل الوظيفة وتأهيل المتميزين، مروراُ بالترقيات والنقل وإدارة الأداء والتعاقب الوظيفي والتطوير والتعلم، وانتهاءً بإجراءات نهاية الخدمة، وغيرها من الإجراءات ذات العلاقة بالوظيفة والموظف الحكومي.

// انتهى //

21:09ت م

0253





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزارة الخدمة تبدأ لقاءاتها التعريفية للجهات الحكومية بمنصتي الموارد البشرية الحكومية وذكاء الأعمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.