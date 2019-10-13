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إنقاذ ثلاثينية تعرضت لحادث مروع في الطائف
تعرضت لكسور مضاعفة بالأطراف والحوض والأضلاع
متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الطائف
تمكن فريق جراحة المناظير وجراحة الصدر بمجمع الملك فيصل بالطائف، من إنقاذ حياة ثلاثينية وافدة تعرضت لحادث مروري مروع أدى إلى تعرضها لكسور مضاعفة بالأطراف والحوض وكسور بالأضلاع اليسرى أدت إلى إصابة بالطحال وثقب بالحجاب الحاجز، وتجمع دموي كبير بالصدر بالجهة اليسرى؛ مما تسبب في نزف بطيء مستمر من الصدر نتيجة لتجمع تجلط دموي كبير.
وتدخل فريق جراحة الصدر والمناظير بالمجمع جراحيًّا بشكل دقيق ونوعي عبر عمل منظار للبطن، حيث تم إغلاق الثقب على الحجاب الحاجز وترميم الطحال وإيقاف النزيف دون الحاجة لاستئصاله، ومن ثم تدخل جراحي بالمنظار للصدر من الجهة اليسرى لتفريغ أكثر من كيلو ونصف الكيلو من التجلطات الدموية التي أدت إلى حالة من النزف البطيء المستمر، حتى استعادت المريضة عافيتها واستقرت حالتها.
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