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2019-10-13 قيس سعيد رئيسًا لتونس بنسبة 75 % متابعات الخليج 365 - متابعة أعلن التلفزيون التونسي فوز المرشح المستقل قيس سعيد برئاسة البلاد بنسبة 75%. Advertisements وتجمّع الآلاف من أنصار سعيد أمام مقر حملته الانتخابية، وسط تونس العاصمة؛ للاحتفال بهذا الفوز. وكانت صناديق الاقتراع قد أغلقت بعد يوم كامل من الماراثون الانتخابي. وأعلنت هيئة الانتخابات أن نسبة الإقبال بلغت 57% بعد إقفال 70% من مراكز الاقتراع، مشيرةً إلى أن عملية فرز الأصوات متواصلة.







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