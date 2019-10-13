شكرا لقرائتكم إتلاف طن و200 كيلو مواد غذائية فاسدة في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-13 إتلاف طن و200 كيلو مواد غذائية فاسدة في مكة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة نفذت بلدية الشرائع الفرعية جولات رقابية خلال شهر محرم، شملت 1200 منشأة غذائية. Advertisements وأوضحت أمانة منطقة مكة المكرمة أنه تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على 220 منشأة مخالفة للتعليمات الصحية، ومصادرة وإتلاف طن و200 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، وذلك ضمن أعمال البلدية في إحكام الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية.







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