- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم تعليق الدراسة غدًا في رجال ألمع بسبب الطقس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تعليق الدراسة غدًا في رجال ألمع بسبب الطقس
متابعات الخليج 365 - عسير
علقت الإدارة التعليمية بمحافظة رجال ألمع الدراسة، يوم غد الاثنين، في كافة مدارس المحافظة بنين وبنات للطلبة والعاملين؛ بسبب الأحوال الجوية.
وقال المتحدث باسم تعليم رجال ألمع ناصر جبلي: إنه وفقًا للإنذار المتقدم من مصلحة الأرصاد، وجه مدير تعليم رجال ألمع بتعليق الدراسة غدًا الاثنين، موضحًا أن القرار يشمل كافة مدارس المحافظة “بنين بنات” لكل العاملين، متمنيًا السلامة للجميع.
وحذرت المديرية العامة للدفاع المدني في منطقة عسير في وقت سابق، المواطنين والمقيمين من الأحوال الجوية غير المستقرة التي تتعرض لها المنطقة.
ودعا المدني إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة في المنطقة خلال هذه الفترة.
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق الدراسة غدًا في رجال ألمع بسبب الطقس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.