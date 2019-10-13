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ضبط 2250 منتجًا بلاستيكيًّا مخالفًا في مستودع بريدة
متابعات الخليج 365 - بريدة
ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأحد، خلال جولاتها الرقابية في بريدة، مستودعًا مخالفًا.
ولفتت التجارة إلى أن المستودع يستغله عددٌ من العمالة المخالفة في تخزين مواد بلاستيكية غير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية وغير قابلة للتحلل.
وأوضحت وزارة التجارة أنه بناء على ذلك تمت مصادرة 2250 منتجًا واستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
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