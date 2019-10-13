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شاهد.. أول صلاة للشيخ ياسر الدوسري بعد تعيينه في الحرم المكي
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أدى فضيلة الشيخ ياسر راشد الدوسري، اليوم الأحد، أول صلاة مغرب من المسجد الحرام بصفته إمامًا للمسجد الحرام.
وأم الشيخ الدوسري المصلين وسط أجواء روحانية وخدمات مميزة تقدمها الإدارة العامة لشؤون الحرمين لراحة ضيوف الرحمن.
وصدرت الموافقة الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على تعيين عدد من الأئمة والخطباء بالحرمين الشريفين، وذلك امتدادًا لما يلقاه الحرمان الشريفان وقاصدوهما من كريم عناية ومزيد رعاية وفائق اهتمام من المقام الكريم.
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