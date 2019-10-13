"مدني جازان" يحذر من التقلبات الجوية ومخاطر نزول الأودية وقطع السيول

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان اليوم، الجميع لأخذ الحيطة والحذر، وذلك لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير لتعرض بعض محافظات المنطقة لنشاط رياح سطحية وشبه انعدام للرؤية وهطول أمطار وتساقط برد وأتربة مثارة.



وأهابت المديرية بالجميع للتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكدت المديرية أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.