شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أسرة الزامل في عبدالعزيز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة لنائب وزير الصناعة والثروة والمعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل وإخوانه وأسرتهم في وفاة والدهم وزير الصناعة والكهرباء الأسبق المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الزامل، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، عبر فيها عن تعازيه ومواساته، داعياً الله للفقيد بالرحمة والمغفرة.

وقد عبر أبناء الفقيد باسمهم ونيابة عن أسرة الزامل كافة عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على مواساتهم التي كان لها أبلغ الأثر في نفوسهم، سائلين الله عز وجل أن يحفظهم وأن يجزل لهم الأجر والمثوبة.