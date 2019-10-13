شكرا لقرائتكم خبر عن السيول تعزل ١٠٠ منزل بقرى يتمة في بحر أبوسكينة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - مغرم عسيري (محايل عسير)
أدت الأمطار الغزيرة التي شهدتها بلدة يتمة التابعة لمركز بحر أبوسكينة في محايل عسير اليوم (الأحد)، إلى تدفق الأودية بسيول عزلت أكثر من مائة منزل في بلدة يتمة، ولازالت السيول تتدفق حتى ساعة إعداد هذا الخبر.
وشملت الأمطار حيلة آل معوض واثلة، ومركز القحمة التابع لمنطقة عسير، وأدت إلى جريان وادي ضنكان، فيما لم تُسجِّل غرف عمليات الدفاع المدني حوادث غرق. ودعا الدفاع المدني إلى توخي الحذر وأخذ الحيطة في مثل هذه الأجواء، فيما طالب الأهالي بسرعة فتح الطرق المتضررة، وحملوا فرع الطرق الترابية بمحايل المسؤولية.
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