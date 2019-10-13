حملة للتوعية بالصحة العقلية عبر فيس بوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في خطوة تهدف للصحة العقلية، أطلقت شبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» حملة من خلال استخدام العديد من الأدوات التي تشجع المستخدمين على الحديث في هذه القضية.

وطرحت فيس بوك أمس مرشحا جديدا باسم «دعنا نتكلم» لمستخدمي «فيس بوك» و»ماسنجر»، حيث يتيح للمستخدمين نشر صور وفيديوهات تختفي خلال 24 ساعة. كما طرحت الشبكة مجموعة من الملصقات لاستخدامها مع «ماسنجر» وتعرض عبارات مثل «دعنا نتكلم» و»نستمع» و»موضوعات الصحة العقلية».