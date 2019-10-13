السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - سان فرانسيسكو
في خطوة تهدف للصحة العقلية، أطلقت شبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» حملة من خلال استخدام العديد من الأدوات التي تشجع المستخدمين على الحديث في هذه القضية.
وطرحت فيس بوك أمس مرشحا جديدا باسم «دعنا نتكلم» لمستخدمي «فيس بوك» و»ماسنجر»، حيث يتيح للمستخدمين نشر صور وفيديوهات تختفي خلال 24 ساعة. كما طرحت الشبكة مجموعة من الملصقات لاستخدامها مع «ماسنجر» وتعرض عبارات مثل «دعنا نتكلم» و»نستمع» و»موضوعات الصحة العقلية».
كانت هذه تفاصيل خبر حملة للتوعية بالصحة العقلية عبر فيس بوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.