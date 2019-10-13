144 حالة انتحار في سجون ألمانيا خلال 20 عاما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وصل عدد حالات الانتحار داخل السجون الألمانية في غضون 20 عاما إلى نحو 1400 حالة انتحار، حسبما أظهرت إحصائية للمكتب الاتحادي للقضاء.

وأظهرت الإحصائية التي غطت الفترة من 1998 حتى 2017، أن أعلى معدل سنوي لحالات الانتحار كان من نصيب عام 2000 عندما وصلت إلى 112 حالة.

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في المقابل، وصل هذا المعدل إلى أدنى مستوياته بـ50 حالة فقط في 2013.

وأوضحت الإحصائية أن النسبة الأغلب للسجناء المنتحرين كانت للرجال، فيما لم تتجاوز نسبة النساء 40%، وكانت أغلب حالات الانتحار تتم بالشنق.

ويرى خبراء أن من المهم تأهيل السجناء لمقاومة الرغبة في الانتحار، وقالت كاتارينا بينفلد كيرستن، مؤسسة مجموعة العمل الاتحادية لمنع الانتحار في السجون «إن الانتحار لا يمكن منعه في كل حالة إذا أردت أن أحافظ على ظروف سجن تليق بكرامة الإنسان».

وأوضحت بينفلد كيرستن أن 22% من المنتحرين ارتكبوا جرائم قتل و16% ارتكبوا جرائم جنسية، وأضافت أن 167 سجينا من هؤلاء المنتحرين حاولوا الانتحار في وقت سابق.