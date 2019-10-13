إنقاذ 74 مهاجرا في عرض البحر المتوسط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أنقذت سفينة الإنقاذ «أوشن فايكينج» 74 مهاجرا كانوا في زورق في عرض البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا ليلة أمس الأول، حسبما غردت منظمة الإغاثة «إس أو إس ميديترينيي» على موقع «تويتر» للتواصل.

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وقالت المنظمة أمس: «رغم أنهم جميعا منهكون جراء عملية هروبهم الخطيرة، تبدو حالة جميع الناجين مستقرة حتى الآن».

ولم يتضح إلى أين ستحمل السفينة المهاجرين.

ورغم الجهود التي يبذلها قادة أوروبا، لا توجد آلية حتى الآن بشأن كيفية توزيع المهاجرين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.