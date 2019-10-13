انطلاق بطولة القوى لمدارس المدينة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - المدينة المنورة انطلقت أمس بطولة ألعاب القوى المدرسية للمرحلتين المتوسطة والثانوية التي ينظمها قسم التربية البدنية والصحية بتعليم المدينة المنورة ويستضيفها نادي الأنصار. وأوضح رئيس قسم التربية الرياضية بتعليم المدينة المنورة سمير مدني أن البطولة التي تستمر 5 أيام بمشاركة مدارس المنطقة للقطاعين العام والأهلي.



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