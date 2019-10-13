صالات ذوي الإعاقة الذهنية يتألق عالميا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تغلب المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات لذوي الإعاقة الذهنية على نظيره الروسي بنتيجة 6 - 5 في افتتاح مبارياته ضمن المجموعة B بدورة الألعاب العالمية الخامسة «بريزين 2019» التي تستضيفها مدينة بريزبن الأسترالية وتستمر حتى 20 من أكتوبر الحالي.
وسجل للأخضر فؤاد كعبي هدفين، ونمرغزواني هدفين، وعبدالله شراحيلي وأحمد أبوهلال.
ومن المقرر أن يلعب الأخضر اليوم مباراته الثانية أمام المنتخب البرتغالي الذي كسب نظيره الياباني أمس بنتيجة كبيرة قوامها 1- 13.
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