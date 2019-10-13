16 فريقا ببطولة العالم لكرة السلة 3×3 بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يستضيف الاتحاد السعودي لكرة السلة، يومي الجمعة والسبت المقبلين، «جولة العالم لكرة السلة 3X3 في نسختها الثامنة، بمنطقة النورس في جدة بمشاركة 16 فريقا عالميا، سيتنافسون على اللقب والتأهل للنهائيات باليابان.

وتتميز جدة بأنها الجولة الـ11 والأخيرة، حيث تبلغ قيمة جوائزها 150 ألف دولار، يحصل الأول على 30 ألف دولار، والثاني 20 ألف دولار، والثالث 12 ألف دولار، والرابع 8 آلاف دولار، والخامس 5 آلاف دولار، فيما تصل قيمة جوائز جميع الجولات مليون دولار.

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وبدأت البطولة رسميا في عام 2012، وتلعب في 11 مدينة بنظام الجولات، ثم يتم بعدها تجميع نقاط الفرق المشاركة بعد انتهاء الجولة الأخيرة الـ11، واختيار أفضل 12 فريقا للنهائيات.

وسيشارك في البطولة فريق سعودي باسم جدة وهو أول فريق سعودي يشارك بالبطولة ومصنف بالمركز الـ18 عالميا، وقد لعب جولتين، حصل في واحدة منها على المركز الرابع، وفي الأخرى على المركز السابع، ويحتل حاليا المرتبة الـ13 في الترتيب العام للجولات العالمية.

كما وافقت اللجنة على ضم فريق سعودي آخر سيشارك للمرة الأولى باسم الرياض.