السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - بغداد أدى انفجار سيارة مفخخة أثناء تفتيشها من قبل قوة أمنية عراقية بغرب العراق إلى مصرع ثلاثة عساكر عراقيين بينهم ضابط. وأفاد مصدر أمني محلي بأن السيارة المفخخة انفجرت أمس أثناء قيام قوة تابعة للجيش العراقي بتفتيشها بعد الشك بوجودها في منطقة الضبعات التابعة لقضاء الرطبة، غرب محافظة الأنبار غرب العراق.



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كانت هذه تفاصيل خبر 3 قتلى وجرحى بسيارة عراقية مفخخة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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