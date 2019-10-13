132 ألف زائر خلال أول يومين لمعرض الصقور والصيد السعودي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

استقبلت أقسام معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية 62 ألف زائر في ثاني أيام المعرض المقام حاليا في واجهة الرياض بتنظيم من نادي الصقور ويختتم غدا، ليصل بذلك عدد زوار المعرض منذ انطلاقته إلى 132 ألف زائر خلال يومين فقط.

ويستقبل المعرض زواره يوميا لمدة 12 ساعة من الـ12 ظهرا حتى الـ12 ليلا لمختلف أقسامه التي بلغت 30 قسما تضم فعاليات وأنشطة اجتماعية وثقافية وتوعوية وعلمية وفنية، إضافة إلى أقسام لعارضي الصقور والأسلحة المستخدمة في الصيد.

وتجاوزت مبيعات الصقور حاجز 3 ملايين ريال مع نهاية أمس الأول.

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وسجلت المبيعات في اليوم الأول أكثر من مليوني ريال، فيما تجاوزت في اليوم الثاني حاجز المليون ريال لتتخطى 3 ملايين ريال وسط توقعات بمضاعفة هذا الرقم خلال الأيام المتبقية.

وجاءت المبيعات من خلال البيع المباشر في قسم عارضي الصقور بالإضافة لقسم مزاد الصقور.

من جهة ثانية، أطلق معرض الصقور والصيد السعودي مسابقة الفنون الجميلة «ريشة صقار»، وهي إحدى مبادرات نادي الصقور السعودي الثقافية المعززة لثقافة الموروث التي تعنى بالصقور والصيد من خلال إشراك الفنانين والفنانات التشكيليين.

وتتضمن المسابقة 5 أنواع من الفنون التشكيلية «السريالية 10 متسابقين - الواقعية 10متسابقين - التجريدية 10 متسابقين - فن النحت 15 متسابقا - الرسم بالحاسوب 15 متسابقا»، وترسم أمام زوار المعرض بالمرسم التفاعلي.