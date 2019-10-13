200 عيادة محمولة تكافح تسوس الأسنان في المدارس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما سجلت المرحلة الأولى لفحص الطلاب خلال العام الدراسي الماضي إصابة نحو 40% منهم بتسوس الأسنان، جهزت وزارة الصحة 1570 عيادة في مجمعات مدرسية مختارة للبنين والبنات في جميع المناطق والمحافظات، لتكون منطلقا لخدمات الصحة المدرسية، إضافة إلى تأمين 200 عيادة أسنان محمولة، لإجراء الفحوص الطبية للطلاب والطالبات وتطبيق الإجراءات الوقائية، بما يخدم أهداف مبادرة الوقاية من تسوس الأسنان.

وأشارت إلى أن العيادات المدرسية سيعمد من خلالها أطباء وممرضو المراكز الصحية إلى تنفيذ برامج الصحة المدرسية وأهمها «برنامج الفحص الاستكشافي، مبادرة رشاقة، برنامج الزيارات الميدانية، برنامج التوعية الصحية، المسوحات الطبية، مشروع سلامة الأطفال»، وذلك استمرارا لتعزيز صحة طلاب وطالبات المدارس، وسعيا منها لتحقيق أحد أهم أهدافها الاستراتيجية والمتمثلة في تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية.

نتائج الفحص للمرحلة الأولى في العام الدراسي الماضي: