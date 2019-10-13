تمرير بلاغات المواطنين أثناء الأمطار للفرق الميدانية بالطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل خالد اليوسف _ الطائف

استعدادا لموسم الأمطار التي ستشهدها محافظة الطائف، شرعت الأمانة في إطلاق خدمة تمرير بلاغات المواطنين مباشرة وعلى مدار الساعة للفرق الميدانية لمعالجة البلاغات كافة أثناء هطول الأمطار، وزيادة عدد العاملين في خطوط خدمة العملاء لتلقي البلاغات من المواطنين على مدار الساعة ونقلها إلى فرق العمل الميدانية لمباشرتها على الفور.

ووجه أمين الطائف المهندس محمد آل هميل الوكالات والإدارات الإشرافية المختصة والبلديات الفرعية كافة لرفع درجة الاستعدادات البشرية والآلية لاحتواء آثار موسم الأمطار الحالية والجاهزية لأي طارئ، مشددا على أهمية مضاعفة الجهود في هذا الصدد وتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة لضمان التعامل السريع والفعال وقت الحالة المطرية.

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وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة إسماعيل إبراهيم أن الإدارة المتخصصة بالأمانة باشرت تصريف مياه الأمطار التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية مع إزالة التجمعات المائية في المواقع غير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار ومتابعة تشغيل مشاريع تصريف المياه وأداء العبارات الصندوقية والمفتوحة والتأكد من أداء مضخات المياه في الأنفاق ونشر مضخات الشفط المتنقلة والآليات والمعدات في الأماكن الحرجة والتفاعل السريع مع البلاغات التي وصلت لغرفة عمليات الأمانة وغرفة العمليات المشتركة.

وساهمت خطة العمل الاستباقية لموسم الأمطار والتي نفذتها الأمانة للتهيؤ للموسم. بدورها عملت الإدارة العامة للنظافة والبلديات الفرعية على معالجة آثار الأمطار بالشوارع والأحياء مع إزالة عوائق تصريف المياه كما وفرت وكالات الأمانة العمالة والآليات وصهاريج الشفط ومعدات الكسح.

وتتواصل الأمانة مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة للتعرف على توقعات حالة الطقس واحتمالات هطول الأمطار كما فعلت خطوط خدمة العملاء لتلقي البلاغات من المواطنين على مدار الساعة ونقلها إلى فرق العمل الميدانية لمباشرتها على الفور.