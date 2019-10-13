محمد بن مسعود - الدمام - 13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441 09:58 PM ‏"الفالح" رئيسًا لـ"الهندسة الصناعية" بالقنفذة ‏"الفالح" رئيسًا لـ"الهندسة الصناعية" بالقنفذة أصدر مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل قرارًا بتعيين الدكتور أيمن بن فوزي الفالح رئيسًا لقسم الهندسة الصناعية بكلية الهندسة بالقنفذة. الكلمات المفتاحية ، ‏"الفالح" رئيسًا لـ"الهندسة الصناعية" بالقنفذة ،

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