، "البيئة" تقف على مجرى وادي الليث لدراسة حلول تقليل أخطار السيول ،

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أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، لـ"الخليج 365"، أن إدارته وقفت على مجرى وادي الليث مع الجهات ذات العلاقة؛ وذلك بهدف التقليل من أخطار السيول في مجرى الوادي.
وقال "الغامدي": نعمل مع الجهات ذات العلاقة من دفاع مدني وبلدية لدراسة الحلول المناسبة للتقليل من أخطار السيول.
وأضاف: وقفنا، اليوم، على مجرى الوادي مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ اختصاص كل جهة.
وكان مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، قد قام بزيارة لمحافظة الليث، التقى خلالها المحافظ، وبحث سبل التعاون مع كل الجهات في المحافظة لخدمة القطاع الزراعي.
وكان السد الترابي شرقي محافظة الليث، وهو ما يسمى بسد "وادي الليث"، قد شهد منتصف شهر ربيع الأول من العام الماضي، انهيار جزء منه بسبب قوة اندفاع المياه وعدم تحمّله لكميات المياه المتدفقة، ما نتج عنه دخول السيول إلى عدة أحياء بالمحافظة، وتسببت حينها في الكثير من الخسائر على مستوى الممتلكات من منازل ومركبات ونحوها.مكة المكرمة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكة سعيد الغامدي وادي الليث السيول
13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441 09:56 PM
"الغامدي" زار المحافظة وبحث سبل التعاون لخدمة القطاع الزراعي
أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، لـ"الخليج 365"، أن إدارته وقفت على مجرى وادي الليث مع الجهات ذات العلاقة؛ وذلك بهدف التقليل من أخطار السيول في مجرى الوادي.
وقال "الغامدي": نعمل مع الجهات ذات العلاقة من دفاع مدني وبلدية لدراسة الحلول المناسبة للتقليل من أخطار السيول.
وأضاف: وقفنا، اليوم، على مجرى الوادي مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ اختصاص كل جهة.
وكان مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، قد قام بزيارة لمحافظة الليث، التقى خلالها المحافظ، وبحث سبل التعاون مع كل الجهات في المحافظة لخدمة القطاع الزراعي.
وكان السد الترابي شرقي محافظة الليث، وهو ما يسمى بسد "وادي الليث"، قد شهد منتصف شهر ربيع الأول من العام الماضي، انهيار جزء منه بسبب قوة اندفاع المياه وعدم تحمّله لكميات المياه المتدفقة، ما نتج عنه دخول السيول إلى عدة أحياء بالمحافظة، وتسببت حينها في الكثير من الخسائر على مستوى الممتلكات من منازل ومركبات ونحوها.
، "البيئة" تقف على مجرى وادي الليث لدراسة حلول تقليل أخطار السيول ،
المصدر : الخليج 365
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