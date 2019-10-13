محمد بن مسعود - الدمام - 13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441 09:54 PM وفقًا لتنبيه الأرصاد.. والتعليق يشمل مدارس البنين والبنات "تعليم رجال ألمع" تعلِّق الدراسة غدًا في جميع المدارس "تعليم رجال ألمع" تعلِّق الدراسة غدًا في جميع المدارس وجّه مدير تعليم رجال ألمع إبراهيم كدوان بتعليق الدراسة ليوم غدٍ الاثنين في جميع مدارس المحافظة. وقال المتحدث الرسمي لتعليم رجال ألمع ناصر جبلي، إنه وفقًا للإنذار المتقدّم من مصلحة الأرصاد فقد وجّه مدير التعليم بتعليق الدراسة غدًا الاثنين ١٥-٢-١٤٤١هـ في جميع مدارس المحافظة "بنين- بنات". Advertisements وختم بقوله: دعواتنا للجميع بالسلامة وأن يجعلها الله أمطار خير وبركة. الكلمات المفتاحية ، "تعليم رجال ألمع" تعلِّق الدراسة غدًا في جميع المدارس ،

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