، الأخضر الأولمبي يتعادل مع مضيفه الصيني ضمن الدورة الدولية ،

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محمد بن مسعود - الدمام - تعادل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا مع مضيفه منتخب الصين دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب وانتشو، ضمن الدورة الدولية الودية بالصين.
ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة من: محمد الربيعي في حراسة المرمى، وعبدالله حسون، وعبدالإله العمري، وعبدالباسط هندي، ومحمد الشنقيطي، وعلي الحسن، وناصر العمران، وسامي النجعي، وعبدالرحمن غريب، وأيمن الخليف، وسعد السلولي.
ويواصل الأخضر مساء غدٍ الاثنين تدريباته تحضيرًا لمواجهة منتخب إندونيسيا يوم الثلاثاء في ختام منافسات الدورة.
يُذكر أن مشاركة المنتخب الوطني في الدورة الدولية بالصين تأتي ضمن إطار المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).
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الأخضر الأولمبي يتعادل مع مضيفه الصيني ضمن الدورة الدوليةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-13
تعادل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا مع مضيفه منتخب الصين دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب وانتشو، ضمن الدورة الدولية الودية بالصين.
ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة من: محمد الربيعي في حراسة المرمى، وعبدالله حسون، وعبدالإله العمري، وعبدالباسط هندي، ومحمد الشنقيطي، وعلي الحسن، وناصر العمران، وسامي النجعي، وعبدالرحمن غريب، وأيمن الخليف، وسعد السلولي.
ويواصل الأخضر مساء غدٍ الاثنين تدريباته تحضيرًا لمواجهة منتخب إندونيسيا يوم الثلاثاء في ختام منافسات الدورة.
يُذكر أن مشاركة المنتخب الوطني في الدورة الدولية بالصين تأتي ضمن إطار المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).
13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
09:17 PM
تعادل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا مع مضيفه منتخب الصين دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب وانتشو، ضمن الدورة الدولية الودية بالصين.
ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة من: محمد الربيعي في حراسة المرمى، وعبدالله حسون، وعبدالإله العمري، وعبدالباسط هندي، ومحمد الشنقيطي، وعلي الحسن، وناصر العمران، وسامي النجعي، وعبدالرحمن غريب، وأيمن الخليف، وسعد السلولي.
ويواصل الأخضر مساء غدٍ الاثنين تدريباته تحضيرًا لمواجهة منتخب إندونيسيا يوم الثلاثاء في ختام منافسات الدورة.
يُذكر أن مشاركة المنتخب الوطني في الدورة الدولية بالصين تأتي ضمن إطار المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).
، الأخضر الأولمبي يتعادل مع مضيفه الصيني ضمن الدورة الدولية ،
المصدر : الخليج 365
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