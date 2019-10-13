، غداً.. الأخضر الشباب يلاقي نظيره القيرغيزستاني وديًّا ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن الإعداد للتصفيات الآسيوية

يخوض المنتخب الوطني تحت 19 عامًا، غدًا الاثنين، مباراته الودية الثالثة ضمن معسكره الإعدادي في جدة، والذي يختتم في السابع عشر من الشهر الجاري، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020.

ويستضيف الأخضر منتخب قيرغيزستان في تمام السادسة والنصف مساء، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

ميدانيًّا: أجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني بندر باصريح، والتي طبق اللاعبون خلالها عددًا من التمارين اللياقية والتكتيكية.

يذكر أن المنتخب الوطني تحت 19 عامًا جاء في المجموعة "السادسة" وإلى جواره منتخبات: أوزبكستان، والهند، وأفغانستان، ضمن التصفيات الآسيوية التي ستقام منافساتها في مدينة الخبر مطلع الشهر المقبل.المنتخب الوطني تحت 19 عامًا منتخب قيرغيزستان