، لجنة المراقبين تجهز أكثر من 65 مراقباً ومنسقاً للدوري السعودي للمحترفين ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أتمت لجنة مراقبي ومنسقي المباريات برابطة الدوري السعودي للمحترفين ورشة عمل تدريبية لأكثر من 65 مراقباً ومنسقاً عاماً ومنسقاً إعلامياً من مختلف مناطق المملكة، تمهيداً للاستعانة بهم في مسابقتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين ابتداء من الموسم الجاري.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها الرابطة ممثلة في لجنة مراقبي ومنسقي المباريات خلال يومي الجمعة والسبت 12— 13 صفر 1441، الموافق 11— 12 أكتوبر 2019، في قاعة المؤتمرات الإعلامية في استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
واستعرض المهندس سلمان بن محمد النمشان رئيس اللجنة خلال الورشة، مهام ومسؤوليات مراقبي ومنسقي المباريات، كما قدم عرضاً مرئياً عن الإجراءات الإدارية والفنية والتجهيزات الواجب توافرها مع مراقبي ومنسقي المباريات.
كما اشتمل برنامج ورشة العمل على استعراض وشرح مفصل عن برنامج الرابطة الذكي لإدارة المباريات (SPLIS)، والذي يحاكي نظام إدارة المباريات الإلكتروني المعمول به في الاتحاد الآسيوي.رابطة الدوري السعودي للمحترفين لجنة المراقبين
لجنة المراقبين تجهز أكثر من 65 مراقباً ومنسقاً للدوري السعودي للمحترفينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-13
أتمت لجنة مراقبي ومنسقي المباريات برابطة الدوري السعودي للمحترفين ورشة عمل تدريبية لأكثر من 65 مراقباً ومنسقاً عاماً ومنسقاً إعلامياً من مختلف مناطق المملكة، تمهيداً للاستعانة بهم في مسابقتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين ابتداء من الموسم الجاري.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها الرابطة ممثلة في لجنة مراقبي ومنسقي المباريات خلال يومي الجمعة والسبت 12— 13 صفر 1441، الموافق 11— 12 أكتوبر 2019، في قاعة المؤتمرات الإعلامية في استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
واستعرض المهندس سلمان بن محمد النمشان رئيس اللجنة خلال الورشة، مهام ومسؤوليات مراقبي ومنسقي المباريات، كما قدم عرضاً مرئياً عن الإجراءات الإدارية والفنية والتجهيزات الواجب توافرها مع مراقبي ومنسقي المباريات.
كما اشتمل برنامج ورشة العمل على استعراض وشرح مفصل عن برنامج الرابطة الذكي لإدارة المباريات (SPLIS)، والذي يحاكي نظام إدارة المباريات الإلكتروني المعمول به في الاتحاد الآسيوي.
13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
08:23 PM
أتمت لجنة مراقبي ومنسقي المباريات برابطة الدوري السعودي للمحترفين ورشة عمل تدريبية لأكثر من 65 مراقباً ومنسقاً عاماً ومنسقاً إعلامياً من مختلف مناطق المملكة، تمهيداً للاستعانة بهم في مسابقتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين ابتداء من الموسم الجاري.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها الرابطة ممثلة في لجنة مراقبي ومنسقي المباريات خلال يومي الجمعة والسبت 12— 13 صفر 1441، الموافق 11— 12 أكتوبر 2019، في قاعة المؤتمرات الإعلامية في استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
واستعرض المهندس سلمان بن محمد النمشان رئيس اللجنة خلال الورشة، مهام ومسؤوليات مراقبي ومنسقي المباريات، كما قدم عرضاً مرئياً عن الإجراءات الإدارية والفنية والتجهيزات الواجب توافرها مع مراقبي ومنسقي المباريات.
كما اشتمل برنامج ورشة العمل على استعراض وشرح مفصل عن برنامج الرابطة الذكي لإدارة المباريات (SPLIS)، والذي يحاكي نظام إدارة المباريات الإلكتروني المعمول به في الاتحاد الآسيوي.
، لجنة المراقبين تجهز أكثر من 65 مراقباً ومنسقاً للدوري السعودي للمحترفين ،
المصدر : الخليج 365
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