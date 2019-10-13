السعودية تنفي خبر إغلاق 50% من مصانع الأدوية في المملكة العربية السعودية

قامت هيئة الغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية، بنفي كل ما يتم تداوله بخصوص إغلاق 50% من مصانع الأدوية في المملكة العربية السعودية، والتي قامت الهيئة بزيارتها خلال العام الحالي 2019، وصرحت الهيئة على أن صحيفة سعودية قامت بنشر يوم الثلاثاء 8 أكتوبر،خبرا يحمل عنوان “إغلاق 50% من مصانع الأدوية، وضبط أغذية ملوثة بالإشعاع، ولكن العنوان والمحتوى غير دقيقين، وأن ما تم نشره من رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء يتعلق بمصانع محلية في السعودية.

وأوضح البيان الصادر من الهيئة على أن كل ما ذكر من رئيس الهيئة خلال لقائه بإعلاميي المنطقة الشرقية في منتصف حديثه، بأن الهيئة تكثف جهودها للقيام بالرقابة كما تقوم بالتعاون مع الدول المصدرة بعمل حملات تفتيش على مصانع الأدوية والأغذية في دولة المنشأ قبل تصدير منتجاتها إلى داخل المملكة العربية السعودية.