رابط موقع جدارة : التقديم على الوظائف التعليمية 1441 من خلال بوابة Jaddara الإلكترونية التابعة لوزارة الخدمة المدنية

يتيح لكم رابط موقع جدارة الذي قامت وزارة الخدمة المدنية بإطلاقه، بالتسجيل على جميع الوظائف التعليمية لذلك العام عن طريقه، فيوفر لكم موقع جدارة كافة المساعدات الوظيفية لجميع الخريجين والخريجات في أن يحصلوا على فرص العمل المناسبة لهم، ولكن يجب أولاً التسجيل في بوابة جدارة الإلكترونية للتوظيف، حتى تتعرف على جميع الوظائف التي يتم الإعلان عنها لجميع السيدات والرجال.

رابط موقع جدارة التابع لوزارة الخدمة المدنية 1441

حتى يتمكن المواطن من أن يستفيد بكافة الخدمات التي يتيحها الموقع، ويكون على دراية بكافة الوظائف التي يتم الإعلان عنها بأول بأول من قبل وزارة الخدمة المدنية، يجب عليكم اتباع هذه الخطوات:

ادخل إلى بوابة جدارة الإلكترونية للتوظيف.

اضغط على مستخدم جديد، حتى تبدأ في التسجيل على الموقع.

سجل جميع البيانات الشخصية الخاصة بك، في الحقول المخصصة لذلك، كما يجب عليك الحرص على تسجيل درجتك العلمية الحاصل عليها.

يجب التأكد مرة ثانية من أنك قمت بتعبئة جميع البيانات المطلوبة.

يجب أن يضغط المتقدم على التقديم على المفضلات، وذلك في حالة الحصول على المؤهل العلمي الشامل.

معلومات عن جدارة للتوظيف

تعتبر بوابة جدارة الإلكترونية هي أحد الخدمات المجانية المقدمة من قبل المملكة العربية السعودية، والتي تعد متوفرة وفعالة طوال أيام الأسبوع على مدار اليوم، مع مراعاة أوقات العمل، وهي ابتداء من يوم الأحد وحتى يوم الخميس، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساء، مع العلم أن هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها حتى تتمكن من استخدام الخدمة، وهي أولاً أن يكون المواطن سعودي الجنسية، كما يجب أن يكون حاصل على مؤهل دراسي جامعى على الأقل.