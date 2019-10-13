السعودية اليوم / بلدية العويقيلة تنفذ عدداً من الجولات الرقابية على الأسواق التجارية



عرعر14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واس

نفذت بلدية العويقيلة اليوم عدداً من الجولات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، للتحقق من تطبيق الاشتراطات الصحية والتأكد من سلامة المواد الغذائية المتداولة بالأسواق .

وأوضحت البلدية أن الجولات التفتيشية التي تنفذها ستتواصل على المحال التجارية كافة, مشدداً ضرورة اهتمام أصحاب المحال والعاملين فيها بتطبيق الأنظمة والتعليمات المعنية بسلامة البيئة والرامية لضمان المحافظة على الصحة العامة.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون وإبلاغ البلدية في حال ملاحظة المخالفات أو العثور على مواد مشتبه فيها أو منتهية الصلاحية.

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20:43ت م

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