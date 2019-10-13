

القاهرة 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واس

يعقد أسبوع القاهرة للمياه 2019 فعاليات نسخته الثانية يوم الأحد المقبل تحت شعار "الاستجابة لندرة المياه" والذي تنظمه وزارة الموارد المائية والري المصرية سنويًا بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين، ويعد مـن أكبر الأحداث المائية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

ويهدف الأسبوع بشكل عام إلي تعزيز الوعي المائي وتشجيع الابتكارات لمواجهة تحديات المياه والتعرف على التحركات العالمية والجهود المبذولة لمواجهة تلك التحديات، إضافـة إلى تحديد الأدوات الحديثة والتقنيات المستخدمة لإدارة الموارد المائية.

ويناقش من خلال خمسة محاور فرعية، ندرة المياه وتشمل الحد من آثار التغيرات المناخية وإستراتيجيات التكيف، فضلًا عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل ندرة المياه، إلى جانب استخدام الموارد المائية غير التقليدية في ظل ظروف ندرة المياه، والأبحاث والابتكارات التي تم التوصل إليها في مواجهة الندرة المائية، إلى جانب تعزيز آليات التعاون في قطاع المياه.

// انتهى //

20:33ت م

0243





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أسبوع القاهـرة للمياه 2019 يعقد نسخته الثانية الأحد المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.